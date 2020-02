POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Borrentin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots) -



Seit dem 26.02.2020, gegen 09:00 Uhr wird die 16jährige Nele Seidel

aus Borrentin bei Demmin vermisst.

Nele hatte sich am Vormittag aus der elterlichen Wohnung entfernt.

Sie ist seit dem unbekannten Aufenthalts. Letztmalig wurde sie in der

Nähe des Bahnhofs/ Busbahnhofs von Demmin gesehen, was eine Benutzung

öffentlicher Verkehrsmittel wahrscheinlich macht.

Die Jugendliche ist 162 cm groß und hat schulterlanges, rötlich

gefärbtes Haar. Sie ist mit einer schwarzen Leggins, einem blauen

Oberteil, weißen Socken und schwarzen Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der

Jugendlichen. Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter Tel.

03998-2540 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



