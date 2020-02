POL-NB: Zwei Raubstraftaten in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nachfolgender Sachstand bekannt.

In der Neubrandenburger Südstadt kam es in der Nacht vom 26.02.2020

zum 27.02.2020 zu zwei Raubstraftaten. Zunächst meldete sich um 23:17

Uhr ein 41-jährige Neubrandenburger über den Polizeinotruf und gab

an, von einem maskierten Mann überfallen und ausgeraubt worden zu

sein. Der Vorfall ereignete sich in der Clara-Zetkin-Straße. Der

Geschädigte wurde hierbei durch den Täter mit einer Pistole bedroht.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren

Funkstreifenwagen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Der Täter

erbeutete einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen des

Geschädigten. Gegen 00:35 Uhr kam es in der Schwedenstraße erneut zu

einem Raub. Ein 31-jähriger Mann, ebenfalls aus Neubrandenburg,

meldete sich über den Notruf und gab an, beraubt worden zu sein. Der

Täter hatte ihn mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen

und ihn dabei verletzt. Danach raubte er ihm seinen Rucksack mit

persönlichen Dingen und flüchtete in Richtung Kulturpark. Der

31-Jährige wurde im Klinikum Neubrandenburg ambulant behandelt. Zur

Fahndung nach dem Täter wurden sechs Funkstreifenwagen , ein

Fährtensuchhund und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die

Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig noch an. Ob

ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, bleibt zu ermitteln.

Beide Geschädigte sind deutsche Staatsangehörige.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



