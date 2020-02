POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Person aus dem Klinikum Ueckermünde Wohngruppe Tannenhof (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

Ueckermünde (ots) -



Seit dem 26.02.2020 gegen 11:00 Uhr wird in Ueckermünde die

47-jährige Karina Hell vermisst. Frau Hell wurde zuletzt in der

Cafeteria des Klinikums in Ueckermünde gesehen. Von dort aus hat sie

sich in unbekannte Richtung entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen

ist die Vermisste zu Fuß unterwegs. Frau Hell ist ca. 1,60 m groß,

sie hat eine dicke, adipöse Figur und graues, kurzes Haar. Sie trägt

dunkle Straßenschuhe, eine dunkle Hose, eine rot/schwarze Jacke und

eine Bommelmütze. Frau Hell ist orientierungslos und benötigt

regelmäßig Medikamente.

Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Ueckermünde

unter Tel. 039771 - 820, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



