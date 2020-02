POL-ANK: PKW fährt in Absperrfahrzeug auf BAB 11 zwischen Penkun und Pomellen

Pasewalk (ots) - Heute Mittag (26.02.2020) kam es auf der Bundesautobahn 11

zwischen der Anschlussstelle Penkun und dem ehemaligen Grenzübergang Pomellen zu

einem Verkehrsunfall. Nach ersten Information der Polizei ist ein 65-jähriger

deutscher Fahrer eines PKW Mercedes-Benz aus bisher unbekannter Ursache in ein

Absperrfahrzeug der Autobahnmeisterei gefahren. Diese führte zum Unfallzeitpunkt

Baumschnittarbeiten durch. Da anfangs noch davon auszugehen war, dass sich der

Fahrer durch den Aufprall verletzt hatte, wurde ein Rettungswagen angefordert.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer nicht verletzt wurde. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.500 Euro.



Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Richtung

Pomellen für ca. zwei Stunden gesperrt werden, weshalb es zu Stauerscheinungen

und einem erhöhtem Fahrzeugverkehr auf den umliegenden Straßen kam.



Die Polizei lobt an dieser Stelle die vorschriftsmäßig gebildete Rettungsgasse

durch die Fahrzeugführer. Dennoch gab es eine 48-jährige Frau aus Berlin, die

mit ihrem VW verbotenerweise die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle befuhr. Auch

die Ausreden gegenüber den Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk halfen

nicht, weshalb die Frau nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem

Bußgeld rechnen muss.



