POL-HRO: Mutmaßlicher Fahrraddieb in Rostocker KTV gefasst

Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag um 09:46 Uhr konnten die Beamten einen

mutmaßlichen Fahrraddieb in der Rostocker KTV auf frischer Tat ertappen. Tatort

war der Bereich ´Am Röper´ zwischen dem Campus Ulmenstraße und der

S-Bahn-Haltestelle Parkstraße.



Eine Hinweisgeberin, die sich dort aufhielt, hatte den Tatverdächtigen

beobachtet, wie er zwei nicht angeschlossene Fahrräder entwendete. Beide waren

nicht funktionsfähig und hatten keine Sattel mehr. Der 67-jährige Deutsche gab

an, dass die Fahrräder seit einiger Zeit ohne Schloss dort gestanden hätten und

sie nicht bewegt wurden.



Die Polizei beschlagnahmte beide Räder und hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahl eingeleitet.



