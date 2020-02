POL-NB: Durchsuchungen gegen politisch motivierte Kriminalität in Burg Stargard

Burg Stargard (ots) - In Burg Stargard kam es seit Sommer letzten Jahres zu

einer Straftatenhäufung im Bereich der politisch motivierten Kriminalität.

Rechte Propagandadelikte wie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen durch Sachbeschädigungen (z.B. Graffiti mit Hakenkreuzen) und das

Abspielen rechter Musik mit einhergehenden ´Sieg-Heil´-Rufen mussten durch die

Beamten aufgenommen werden. Einen Schwerpunkt stellten dabei die

Sachbeschädigungen an der Regionalen Schule dar.



Bezugmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4462143

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4502123



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg entwickelte ein Einsatzkonzept, um unter

anderem mit verstärkten Streifen und Präventionsmaßnahmen weitere Straftaten zu

verhindern. Die Fachdienststelle, der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg, setzte alles daran, die Sachverhalte aufzuklären.



Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen geriet eine Gruppe von fünf deutschen

Jugendlichen in den Fokus der Staatsschützer. Durch die Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg konnten beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse

erwirkt werden.



Am heutigen frühen Morgen (26.02.20) wurden die Beschlüsse vollstreckt. Über 30

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion und des Kriminalkommissariats, sowie der

Reviere Friedland und Neubrandenburg durchsuchten zeitgleich sieben Objekte in

und um Burg Stargard. Dabei handelte es sich um Wohn- und Aufenthaltsorte der

fünf männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Bei den

Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und

sichergestellt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Speichermedien wie

Smartphones, Laptops und USB-Sticks, aber auch mehrere Spraydosen.



Nach einer ersten Sichtung erhärten die Beweismittel den Tatverdacht gegen die

Jugendlichen. Die Speichermedien werden jedoch noch durch eine Fachdienststelle

detailliert ausgewertet. Die Jugendlichen wurden im Anschluss der Durchsuchungen

aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihre Erziehungsberechtigen waren

heute Morgen anwesend. Zum größten Teil waren die Elternhäuser erschrocken und

sehr bestürzt über das Treiben ihrer Sprösslinge.



Die Ermittlungen gegen die Gruppe dauern an. Insgesamt ermitteln die

Staatsschützer in 18 Verfahren gegen die Jugendlichen.



