POL-NB: Drei Wohnungseinbrüche in Neubrandenburg und Umgebung

Neubrandenburg (ots) - Am 25.02.2020 kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:15

Uhr zu drei Tageswohnungseinbrüchen in Neubrandenburg und Umgebung.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben sich unbekannte Täter in der Straße

Am Feldrain in 17039 Blankenhof während der Abwesenheit des Hauseigentümers

gewaltsam Zugang über die Terrassentür verschafft und anschließend das Haus

durchsucht. Als der Geschädigte gegen 18:00 Uhr zurückkehrte und sein Fahrzeug

in der Einfahrt parkte, kam eine weibliche unbekannte Person auf ihn zu und

fragte in gebrochenem Deutsch nach dem Weg. Der männliche Begleiter der Frau

wartete derweil wenige Meter entfernt auf dem Gehweg vor dem Haus und benutzte

sein Handy. Während der Geschädigte der Frau den Weg erklärte, kam der Mann

hinzu. Plötzlich entfernten sich die beiden Personen zu Fuß in Richtung

Bundesstraße 104. Der Geschädigte begab sich nach dem Gespräch in sein Haus und

stellte dort den Einbruch fest.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben vor Ort eine Anzeige

aufgrund des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Der Stehlgutschaden ist

derzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500,-EUR.



Zur Beschreibung der beiden Tatverdächtigen kann folgendes mitgeteilt werden:

Tatverdächtige:



- weiblich

- junges Aussehen

- ca. 150cm groß und sehr zierliche Gestalt

- schulterlanges, schwarzes Haar

- dunkler Teint

- gepflegte Bekleidung

- sprach gebrochen Deutsch, osteuropäischer Akzent



Tatverdächtiger:



- männlich

- junges Aussehen

- ca. 180cm groß und sehr kräftig

- lockiges, nicht allzu langes Haar

- gepflegter, gestutzter Vollbart mit eingeschlossenem

Oberlippenbart

- dunkler Teint

- sprach in osteuropäischer Sprache



Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung eines Fährtenhundes

führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.



Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in Weitin gemeldet.



Demnach versuchten unbekannte Täter in der Ernst-Barlach-Str. in Weitin

gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus einzudringen. Es blieb

beim Versuch, da der Schließmechanismus der Terrassentür verschlossen war und

Stand hielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300,-EUR.



Durch einen Zeugenhinweis wurde in diesem Fall bekannt, dass gegen 18:00 Uhr ein

silberner Pkw (Minivan) älteren Baujahres in dem Wohngebiet in einer

Buswendeschleife parkte. Zu diesem Zeitpunkt saßen drei Personen in dem Pkw.



Gegen 20:15 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass es wenige

Minuten zuvor in der Helmut-Just-Straße in Neubrandenburg zu einem versuchten

Einbruch in eine Erdgeschosswohnung gekommen war.



Nach jetzigem Kenntnisstand hielten sich der Zeuge und seine Ehefrau auf dem

Balkon ihrer Wohnung in der ersten Etage auf. Währenddessen bemerkte das Ehepaar

auf dem Balkon unter ihnen im Erdgeschoss verdächtige Geräusche, woraufhin der

Zeuge mit einer Taschenlampe nach unten leuchtete. Dabei stellte er zwei

männliche Personen auf dem Balkon fest, die gewaltsam versuchten die Balkontür

zu öffnen. Anschließend sprangen die beiden Tatverdächtigen vom Balkon und

flüchteten. Der Zeuge konnte allerdings beobachten, dass die Tatverdächtigen vor

dem Mehrfamilienhaus in einen silbernen Pkw älteren Baujahres stiegen und davon

fuhren. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100,-EUR.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren an allen Tatorten zur

Spurensuche und -sicherung im Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wem die beschriebenen

Personen oder der verdächtige silberne Pkw aufgefallen sind, wird gebeten sich

bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise können auch im Internet

über www.polize.mvnet.de mitgeteilt werden.



