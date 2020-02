POL-HST: Zeugenaufruf zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers aus dem Sassnitzer Gewerbepark

Sassnitz (ots) - Wie der Polizei am gestrigen Vormittag, dem 25.02.2020,

angezeigt wurde, entwendeten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen,

von Montag zu Dienstag, vom Gelände einer Tischlereifirma im Sassnitzer

Gewerbegebiet einen doppelachsigen, silberfarbenen Lastenanhänger der Firma

Böckmann.



Nach bisherigen Erkenntnissen betraten der oder die Täter im Zeitraum vom

24.02.2020, 11:00 Uhr bis 25.02.2020, 07:30 Uhr unbefugt das Gelände der

Tischlerei und entwendeten den etwa zwei Meter langen Aluminiumanhänger mit

offenem Kasten. Der Anhänger ist mit einem amtlichen Rügener Kennzeichen

zugelassen und war nicht beladen. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig

auf etwa 2.500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem

Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann, die zum Auffinden des Anhängers führen, wird gebeten, sich im

Polizeirevier Sassnitz (Tel. 03831/3070) zu melden. Hinweise können auch über

jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



