POL-HRO: Handgreiflichkeit und verteilte Fäkalien in der Wohnung

Rostock (ots) - Am vergangenen Montagabend wurden die Beamten zu einer Wohnung

in Dierkow gerufen. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem Mann und

seiner Partnerin.



Laut Aussage des 38-jährigen Wohnungsinhabers habe seine Freundin seine

komplette Wohnung mit Kot beschmiert, als dieser beim Einkaufen war. Als er den

Kot beseitigen wollte, stellte sich ihm die 38-jährige Deutsche in den Weg,

woraufhin er sie schubste. Sie gab jedoch an, dass die Auseinandersetzung zu

Stande kam, weil sie den Sex mit ihm verweigerte und er sie daraufhin zu Boden

stieß. Bei der Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten keine Verletzungen

bei der Frau festgestellt werden.



Um einer weiteren Eskalation entgegenzuwirken, verwiesen die Polizisten den

Deutschen bis zum nächsten Morgen der Wohnung, wogegen er sich wehrte. Er wurde

schließlich in einer Einrichtung für nächtliche Asylsuchende untergebracht.

Sowohl der Mann als auch seine Partnerin waren stark alkoholisiert. Die Beamten

stellten bei einem freiwilligen Atemalkoholtest 3,32 Promille bei ihr fest. Bei

ihm ergab der Test mit einem Atemalkoholmessgerät einen Wert von 1,89 Promille.



Ein Strafantrag wurde nicht eingeholt, da die Frau so stark alkoholisiert war,

dass sie den Ausführungen der Beamten nicht mehr folgen konnte. Die Polizei nahm

eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.



