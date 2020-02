POL-SN: Täter nach Einbruch in Haft

Schwerin (ots) - Wie gestern gemeldet, wurde ein 40-jähriger Mann bei einem

Einbruch in ein Schlachtergeschäft am Platz der Freiheit durch die Polizei

gestellt und festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab es am gestrigen Nachmittag einen

Haftprüfungstermin beim Amtsgericht Schwerin.



Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.



Die Kriminalpolizei prüft, ob der Mann für weitere Einbrüche in Schwerin

verantwortlich gemacht werden kann.



