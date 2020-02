POL-ANK: Zivilcourage: Bürgerin entdeckt unterkühlten Mann in Jarmen

Anklam (ots) - Heute Morgen (25.02.2020) hat eine 39-Jährige aus Jarmen ein

Fahrrad an der Auffahrt zur Peenebrücke bemerkt, jedoch war im Umfeld keine

Person zu sehen. Intuitiv entschloss sie sich, nicht weiter zu fahren, sondern

sich einen Überblick zu verschaffen. Dabei kletterte sie auch über die dort

befindliche Leitplanke und konnte anschließend einen älteren Mann feststellen.

Der 71-jährige Deutsche muss bereits längere Zeit neben dem Radweg, der von der

Straße aus nicht einsehbar ist, gelegen haben, da er stark unterkühlt war. Der

Mann wies augenscheinlich keine Verletzungen auf. Die Frau informierte sofort

die Rettungskräfte und die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber landete im

Bereich des Einsatzortes, weshalb die L 35 für einen kurzen Zeitraum komplett

gesperrt wurde. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das

Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Nähere Informationen zum

Gesundheitszustand des 71-Jährigen liegen derzeit nicht vor.



Nur durch das Verhalten der 39-Jährigen war es den Rettungskräften und der

Polizei möglich, sich schnellstmöglich um die in hilfloser Lage befindliche

Person zu kümmern. In dieser Situation hat sie die eigenen Interessen

zurückgestellt und nicht einfach weggeschaut. Die Polizei möchte sich

ausdrücklich für ihr Verhalten und die gezeigte Zivilcourage bedanken.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4530448

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell