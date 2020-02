POL-GÜ: Durch Fehler beim Abbiegen Verkehrsunfall verursacht

Krakow am See (ots) - Der 82-Jährige deutsche fuhr am 24.02.2020 gegen 14:30 Uhr

in Krakow am See auf der L37, Plauer Chaussee. Er wollte nach links in die

Ernst-Thälmann-Straße abbiegen und übersah die im Gegenverkehr ankommende

33-Jährige deutsche. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide verletzt

wurden. Die Fahrzeuge blockierten die Kreuzung und wurden abgeschleppt. Der

Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.



