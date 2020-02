POL-GÜ: Aufgefahren - An der Ampel zu spät gebremst

Güstrow (ots) - Am 24.02.2020 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf

der B105 in Sievershagen. Die beiden Autos fuhren hintereinander, als die

Ampelanlage an der Kreuzung Messestraße/ Rostocker Straße von grün auf gelb

umschaltete. Die 46-Jährige deutsche bremst, um anzuhalten. Der hinter ihr

fahrende 45-Jährige deutsche schätzte die Situation anders ein, kam nicht mehr

rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf. Dadurch drehte sich das vordere

Fahrzeug. Beide wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.



