POL-SN: Polizei schnappt Einbrecher

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen stellte ein Bürger auf dem Platz der

Freiheit ungewöhnliche Bewegungen, Gepolter und Licht in einem

Fleischereigeschäft fest.



Putzfrau um 03.00 Uhr? Viel zu früh, der Mann informierte sofort die Polizei.



Die Beamten treffen wenige Minuten später ein. Tatsächlich befand sich im

Inneren des Geschäftes eine männliche Person. Offenbar spielte Hunger eine

Rolle, der Mann bediente sich gerade an der Wursttheke, dann verschwand er in

den hinteren Räumen.



Zwischenzeitlich traf ein Verantwortlicher des Geschäftes ein, die

Polizeibeamten durchsuchten die Räumlichkeiten, jedoch ohne Feststellung.



Eine Tür führte die Polizei in das angrenzende Wohnhaus.



In der vorletzte Etage wurde in einer Höhe von ca. zwei Metern eine 1x1m große

Tür festgestellt, offenbar ein Schachtzugang.



Die Tür ließ sich nicht einfach öffnen, irgendetwas erschwerte den Vorgang. Der

Beamte zog nun heftiger an der Tür und entdeckte die Person von der Wursttheke.



Den Tatverdächtigen konnten die Polizeibeamten namentlich ansprechen, ist er

doch ein alter Bekannter und genau für diese Taten bekannt.



Der 40-jährige Deutsche (Berliner, ohne festen Wohnsitz) wurde vorläufig

festgenommen und ins polizeiliche Gewahrsam gebracht.



Dort erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis

gesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4529373

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell