POL-GÜ: Polizei sucht nach einem vermissten 38-Jährigen

Serrahn (ots) - ~Seit dem 19.02.2020, 16:30 Uhr wird der 38-jährige Daniel Runge

aus der Reha-Klinik Serrahn vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um

Unterstützung bei der Suche. Bislang konnte kein Aufenthaltsort ermittelt und

kein Kontakt hergestellt werden. Eine Gefährdung für Leib und Leben kann auf

Grund seines psychischen Zustandes nicht ausgeschlossen werden.



Personenbeschreibung: 190 cm, schlanke Statur dunkle, kurze Haare grau-blaue

Augen Ohrring im linken Ohr



Bekleidung: blaue Arbeitshose, blaue Mütze mit Hansa-Rostock-Logo



Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter Telefon 039961-560 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.~



