POL-HST: Rüganer muss nach Geschwindigkeitsüberschreitung mit Fahrverbot rechnen

Putbus (ots) - Am heutigen Montag, dem 24.02.2020 führten Beamte vom

Polizeihauptrevier Bergen in der Ortschaft Putbus eine Geschwindigkeitskontrolle

durch.



Die Beamten nahmen dabei die Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 301, die in

Fahrtrichtung Bergen unterwegs waren, ins Visier. In der Zeit von 09:30 bis

10:30 Uhr überschritten insgesamt neun Verkehrsteilnehmer die zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der schnellste Fahrzeugführer war ein

59-jähriger Mann von der Insel Rügen, der mit seinem Mercedes-Benz mit einer

Geschwindigkeit von 86 km/h durch die Beamten gemessen wurde. Abzüglich der

gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz überschritt der Fahrzeugführer die

zulässige Höchstgeschwindigkeit somit um 33 km/h.



Die Beamten leiteten gegen den 59-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

ein. Der Mann muss mit einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro, einem einmonatigen

Fahrverbot und einer Eintragung von zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in

Flensburg rechnen.



Auch gegen die anderen acht Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren,

leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



