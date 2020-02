POL-HST: Nachmeldung zum Brand in einem Hotel in Zingst

Zingst (ots) - Am 23.02.2020 um 17:17 Uhr berichtete das Polizeipräsidium

Neubrandenburg von einem Brand im Hotel ´Vier Jahreszeiten´ in Zingst. Siehe

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4527756



Am heutigen Tag war ein Brandursachenermittler zusammen mit Mitarbeitern vom

Kriminalkommissariat Stralsund im Einsatz. Bei der Untersuchung des Brandortes

stellte der Sachverständige fest, dass ein technischer Defekt ursächlich für den

Brandausbruch war. Eine Straftat wird ausgeschlossen.



