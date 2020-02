POL-HRO: Fahrkartenautomat in Hagenow gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots) - Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zum 24.02.2020 einen

Fahrkartenautomaten der DB am Bahnhof Hagenow-Land. Der Automat wurde dabei

völlig zerstört. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin

übernommen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 02:40 Uhr. Die Sprengung wurde durch einen

lauten Knall begleitet. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Im Laufe der

Tatortarbeit fanden die Ermittler abgesprengte Teile des Automaten in einem

Radius von mehreren Metern. Zudem wurden verschiedene Spuren gesichert, die nun

ausgewertet werden müssen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bisher

keine abschließenden Informationen vor.



Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten die unbekannten Täter mit einem dunklen

Pkw Kombi vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zur

Ergreifung der Täter. Die weiteren Ermittlungen hat die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.



Zur schnellen Aufklärung der Tat werden jetzt Zeugen gesucht. Wer hat sich in

der vergangenen Nacht im Bereich des Bahnhofes Hagenow-Land im Ellerndamm

aufgehalten und Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen

könnten bzw. wer kann Hinweise auf das Fluchtfahrzeug oder die flüchtigen Täter

geben?



Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock, unter der

Telefonnummer 038208/888-2222, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.



