POL-SN: Rentnerin beraubt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde eine 81-jährige Frau Opfer eines

Raubes in der Mecklenburgstraße, Höhe Burgseegalerie.



Kurz nach 17.00 Uhr befand sich die ältere Dame auf dem Weg Heimweg.



Plötzlich packte ein Mann von hinten den Riemen ihrer Handtasche und riss die

81-Jährige zu Boden.



Die Dame versuchte noch verzweifelt die Handtasche festzuhalten, schließlich

musste sie loslassen, der Mann verschwand in Richtung Heinrich-Mann-Straße.



Die Geschädigte kam wieder auf die Beine und versuchte einen weißen Transporter

anzuhalten. Der Fahrer reagierte nicht, ein dahinter befindlicher Pkw hielt

schließlich an.



Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen, die nach eigenen Angaben gesehen hatten,

wie der Täter davonlief.



Die Frauen suchten mit ihrem Pkw die Fluchtrichtung ab, konnten den

Tatverdächtigen aber nicht mehr feststellen.



In der Zwischenzeit wurde das Opfer durch Passanten betreut. Die Polizei und ein

Rettungswagen waren bereits informiert und kamen vor Ort.



Beim Sturz verletzte sich die 81-Jährige, sie wurde zur weiteren Untersuchung

ins Klinikum gebracht.



Der Täter trug nach Angaben des Opfers eine dunkle Jacke mit rotem Bund, hatte

eine Kopfbedeckung auf, ist schlank, schmales Gesicht und dunkler Haaransatz.

Das Alter konnte nicht genau benannt werden, er sei aber noch jung, so die die

81-Jährige.



Die Polizei bittet die beiden Frauen, die bei der Suche nach dem flüchtigen

Täter behilflich waren, sich bei der Kripo unter 0385/5180-1214 oder im

Polizeihauptrevier unter 5180-2224 zu melden.



