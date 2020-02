LWSPA M-V: Notankerung im Rostocker Hafen

Waldeck (ots) - Kurz nach 21:00 Uhr am 23.02.2020 meldete der Kapitän des

Massengutfrachters ´Summit Success´ der Verkehrszentrale Warnemünde den Ausfall

der Hydraulikanlage. Aus diesem Grund konnten die Winden für die Schleppleinen

nicht bedient werden, der Schiffsführer entschied sich zur Notankerung. Vier

Schlepper waren vor Ort auf der sog. ´Wendeplatte´ und konnten per Hand eine

Schleppverbindung herstellen. Nach einer erfolgten Reparatur der defekten

Hydraulik konnte der 230m lange und 32m breite Frachter nach vier Stunden am

vorgesehenen Liegeplatz im Rostocker Überseehafen fest machen. Beamte der

Wasserschutzpolizei aus Rostock waren im Einsatz, eine Atemalkoholkontrolle (0,0

Promille) beim Kapitän wurde durchgeführt. Es gab weder verletzte

Besatzungsmitglieder noch Sachschäden am Schiff. Umweltgefährdende Stoffe sind

nicht ausgetreten.



