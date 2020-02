POL-LWL: Kind bei Wildunfall leicht verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 04 zwischen der

Bundesstraße 5 und der Ortslage Picher ist am Montagmorgen eine Kind leicht

verletzt worden. Das Auto einer 40-jährigen Fahrzeugführerin war gegen 07:30

Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Da das Reh kurz zuvor zum Sprung angesetzt

hatte, landete es in weiterer Folge in der Frontscheibe des Fahrzeuges, wodurch

diese komplett zerstört wurde. Ein 9-jähriges Kind, welches sich auf dem

Beifahrersitz befand, wurde durch die Glassplitter leicht an der Hand verletzt.

Es wurde vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Am Fahrzeug,

das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.



