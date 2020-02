POL-LWL: Beim Überholen zusammengestoßen - 2 Personen verletzt

Sternberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf den B 104 zwischen Sternberg und

Witzin sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr im Zusammenhang mit einem

Überholmanöver. Nach einer ersten Einschätzung hatte die Fahrzeugführerin eines

PKW Skoda die Absicht, einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Sie scherte mit

ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenspur aus. Dabei übersah sie den PKW Mazda

eines 33-jährigen Autofahrers, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. Es

kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In weiterer Folge überschlug sich der

Skoda der 21-jährigen Fahrzeugführerin. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge

kamen anschließend am linken Straßengraben zum Stehen und waren nicht mehr

fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden zunächst durch die Rettungskräfte in ein

Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Skodafahrerin wurde dabei leicht und der

33-jährige Mazdafahrer schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

ein Gesamtschaden von ca. 15.000EUR. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge

der Unfallaufnahme und der Bergung beider Unfallautos musste die B 104 an der

Unglücksstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur

genauen Unfallursache dauern noch an.



