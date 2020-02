POL-NB: Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.02.2020 kam es in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg im

Zeitraum zwischen 16:00 Uhr - 18:00 Uhr zu einem Einbruch in eine

Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte gelangten über den

Balkon gewaltsam in die Wohnung. In der Wohnung wurde Modeschmuck

entwendet. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Unterstützung aus der

Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeihauptrevier

Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



