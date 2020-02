POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Ortsumgehung Greifswald (B 105) auf Höhe der Ortschaft Wackerow (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 24.02.2020 ereignete sich gegen 01:50 Uhr auf der Ortsumgehung

Greifswald (B105) auf Höhe der Ortschaft Wackerow ein Verkehrsunfall

mit einer leichtverletzten Person. Eine 24-jährige deutsche Fahrerin

eines Pkw Renault befuhr die Ortsumgehung Greifswald aus Richtung

Stralsund kommend in Richtung Anklam. Auf Höhe der Ortschaft Wackerow

verlor sie aufgrund einer Windböe die Kontrolle über das Fahrzeug.

Infolgedessen fuhr sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte

mit einer Leitplanke und kam dann in einem Straßengraben zum Stehen.

Die Leitplanke wurde auf ca. 8 Meter beschädigt. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 8.000,-EUR. Die Unfallverursacherin erlitt

einen Schock und wurde vorsorglich durch Rettungskräfte zur

Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Das Fahrzeug

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein

mitgeführte Hund wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnte vor

Ort an die Angehörigen übergeben werden.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



