POL-HRO: Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntagabend kam es auf der B191 zwischen Dömitz und Neu Kaliß zu

einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem

insgesamt fünf Personen verletzt wurden.



Ersten Erkenntnissen zufolge, geriet ein 30-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Polo auf die Gegenfahrbahn und stieß

frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. Infolge des

Zusammenstoßes beider Fahrzeuge erlitten die vier Insassen des VW

Polo sowie der Fahrzeugführer des VW Passat leichte Verletzungen und

wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR.



Bei dem aus der Region stammenden Fahrer des VW Polo wurde im Rahmen

der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung in Höhe von 2,08 Promille

festgestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs ermittelt.



Die B191 musste im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll

gesperrt werden. Zur Ermittlung des Unfallgeschehens kam ein

Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.



Im Auftrag

Sebastian Jedro

Polizeihauptrevier Ludwigslust



