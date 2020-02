POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden auf der L 271 bei Utzedel (LK MSE)

Demmin (ots) -



Am Sonntag, dem 23.02.2020, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Landstraße

271 zwischen Utzedel und dem dortigen Bundeswehrdepot zu einem

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Dem 55 jährigen deutschen

Fahrer eines Milchtankers kam auf dieser Strecke ein Lkw entgegen.

Aufgrund einer baulichen Fahrbahnverengung, wich dieser soweit wie

möglich nach rechts aus und geriet dabei auf die Bankette. Hier sank

der vollbeladene Lkw so tief ein, dass er nicht mehr selbständig

heraus kam. In der weiteren Folge berührte der Lkw drei Straßenbäume

und beschädigte diese. Bei der Berührung der Bäume wurden Äste

abgerissen und Erdreich herumgeschleudert. Durch die herabfallenden

Äste und das herumgeschleuderte Erdreich wurde ein im Gegenverkehr

befindlicher Pkw beschädigt. Am Lkw entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Es ist laut Schätzung ein Gesamtschaden in Höhe von

131.600,00 EUR entstanden. Personen wurden bei dem Unfall nicht

verletzt. Die Landstraße 271 war für mehrere Stunden voll gesperrt.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



