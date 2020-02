POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Zinnowitz (LK Vorpommern-Rügen)

Heringsdorf (ots) -



Am 23.02.2020 gegen 16:45 Uhr kam es vor dem Bahnhof in Zinnowitz zu

einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und

Sachschaden. Die 45-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda

Citigo befuhr die Straße ´Am Bahnhof´ in Richtung Strandstraße und

kam vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn in Verbindung mit

nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab,

kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und in der Folge mit

einem Baum. Durch den Aufprall erlitt sie ein Schleudertraume und

klagte über Schmerzen im Brustbereich. Vorsorglich wurde sie zur

weiteren medizinischen Behandlung in das Kreiskrankenhaus Wolgast

gebracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.550 EUR. Das beteiligte

Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



