POL-NB: Falschfahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Am 23.03.2020 gegen 07:40 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer

der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein

Falschfahrer auf der B 96 gemeldet. Nach ersten polizeilichen

Erkenntnissen befuhr der 50-jährige Mann aus dem Landkreis Bad

Segeberg mit einem PKW Peugeot 308 die B 96 aus Richtung Stralsund in

Richtung BAB 20 auf der falschen Richtungsfahrbahn.Durch den

schnellen Einsatz der Polizeibeamten konnte der Falschfahrer auf Höhe

Engelswacht angehalten werden. Es gab keine verletzten Personen bzw.

es kam noch nicht zu einem Verkehrsunfall.Bei der Verkehrskontrolle

des deutschen Fahrers stellten die Polizisten fest, dass der Mann

nach Alkohol roch. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab

einen Wert von 0,78 Promille, eine Blutprobenentnahme wurde

angeordnet.Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier in Grimmen hat

eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Der Führerschein

wurde sichergestellt.



