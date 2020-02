POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Satow

Satow bei Rostock (ots) -



Am 21.02.2020 ereignete sich gegen 11:25 Uhr ein Verkehrsunfall mit

einem alleinbeteiligten PKW in Satow, bei dem der 60-jährige

Fahrzeugefüher aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der

Fahrbahn abkam und gegen das Treppengeländer eines Wohnhauses fuhr.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich nicht gleich aus dem

Fahrzeug befreien, so dass die Feuerwehr Satow, mehrere Rettungswagen

sowie zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen. Der Fahrer wurde

mit dem Rettungshubschrauber ins KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Letztendlich wurden bei beiden Insassen leichte Verletzungen

festgestellt.

Der Schaden an dem fahruntauglichen Pkw beläuft sich auf ca.

10.000EUR. Nach 1,5 Stunden war die Unfallstelle beräumt.



