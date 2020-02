POL-NB: Brand eines Geräteschuppens in Rechlin (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 22.02.2020 gegen 22:50 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung

über einen Brand in der Gartenanlage Ellerholz in Rechlin ein. Vor

Ort wurde durch die eingesetzten Beamten ein in Flammen stehender

Geräteschuppen festgestellt. Zur Brandlöschung wurden die

Freiwilligen Feuerwehren aus Rechlin und Lärz mit 14 Kameraden

eingesetzt. Durch diese konnten der Brand schnell unter Kontrolle

gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gartenlauben

verhindert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 650,-EUR.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Eine Brandstiftung kann nicht

ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus

der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können an das PR Röbel unter

der Telefonnummer 039931-848224, die Internetwache der Landespolizei

sowie jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



