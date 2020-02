POL-HRO: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen auf der Bundesautobahn 24

Zarrentin (ots) -



Am 22.02.2020 ereignete sich gegen 05:40 Uhr auf der Bundesautobahn

24 Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen

Wittenburg und Zarrentin, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 29-jähriger deutscher Fahrer mit

seinem PKW Golf ungebremst auf einen vorausfahrenden litauischen BMW

auf.



Infolgedessen drehte sich der Golf und kam entgegengesetzt der

Fahrtrichtung zwischen Haupt-und Überholfahrspur zum Stehen. Der

stark beschädigte BMW hielt auf dem Standstreifen. In dem Fahrzeug

befand sich eine dreiköpfige litauische Familie mit einem Säugling.

Alle 4 Personen wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser

transportiert.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Golfs

alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt und

Blutprobenentnahmen durchgeführt. Die BAB 24 musste in Richtung

Hamburg für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr

Wittenburg unterstütze bei der Beräumung der Unfallstelle.



Im Auftrag



Josefin Kurz

Polizeiobermeisterin

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Stolpe



