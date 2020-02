POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Umgehungsstraße Greifswald-Wackerow/B105(LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 21.02.2020 gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall

auf der Umgehungsstraße Greifswald - B 105 - mitgeteilt. Die

Unfallaufnahme ergab, dass der 18-jährige männliche deutsche

Staatsangehörige allein mit einem VW Polo die Umgehungsstraße von

Greifswald, aus Richtung Stralsund kommend, befuhr. Zwischen den

Abfahrten Neuenkirchen und Wackerow kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Ursächlich für den

Unfall ist nach derzeitigen Ermittlungsstand ein plötzlicher

Schwächeanfall des Fahrzeugführers anzunehmen. Dieser wurde durch den

Unfall schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in die

Universitätsklinik nach Greifswald gebracht werden. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



