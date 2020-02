POL-NB: Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad in Pasewalk (LK MSE)

Pasewalk (ots) -



Am 21.02.2020 gegen 20:13 Uhr stellten Polizeibeamte der

Bereitschaftspolizei in Pasewalk einen augenscheinlich betrunkenen

Radfahrer fest. Aufgefallen ist der 46-jährige Deutsche den

Polizeibeamten als er vergebens versuchte, an der Kreuzung Stettiner

Chaussee/Schützenstraße eine Bedarfsampel für Fußgänger zu bedienen.

Hier spielte ihm offenbar die starke Alkoholbeeinflussung einen

Streich. Als er schließlich merkte, den großzügig bemessenen Schalter

für die Aktivierung der LZA nicht mehr betätigen zu können,

entschloss er sich kurzerhand die Stettiner Chaussee bei ´rot´

zeigender LZA in Richtung Kaufland zu überqueren. Daraufhin soppten

ihn die Polizeibeamten und unterzogen den Fahrrafahrer einer

Atemalkoholkontrolle. Der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sollte

sich schließlich bestätigen, als das Messgerät einen Wert von 1,94

Promille anzeigte. Dem nun Beschuldigten in einem Strafverfahren

wurde eine Blutprobe im örtlichen Krankenhaus entnommen. Die

Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt.



