POL-NB: Körperverletzung auf der Neubrandenburger Wallanlage (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 21.02.2020 gegen 18:55 Uhr kam es auf der Wallanlage zwischen dem

Treptower Tor und dem Abzweig zur Fritz-Reuter-Straße zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach

derzeitigen Ermittlungsstand gingen zwei unbekannte männliche

Personen in Begleitung eines Hundes über die Wallanlage vom Treptower

Tor kommend in Richtung Bahnhof. Beim Passieren einer sich auf der

Wallanlage befindlichen Personengruppe, entstand aus noch unbekannten

Gründen ein Streitgespräch zwischen einem der Spaziergänger und einem

18-jährigen russischen Staatsangehörigen aus der Gruppe. Im weiteren

Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlug der unbekannte

Tatverdächtige dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin

versuchten mehrere Personen aus der Gruppe die Auseinandersetzung zu

beenden und schlichtend auf den Tatverdächtigen einzuwirken. Zwei

schlichtende 15-jährige deutsche Staatsangehörige erhielten daraufhin

vom Tatverdächtigen ebenfalls Faustschläge ins Gesicht. Nach der

Auseinandersetzung flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Hund und

seiner männlichen Begleitung von der Örtlichkeit über die Wallanlage

in Richtung Bahnhof. Die drei Geschädigten erlitten leichte Blessuren

im Gesicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen

Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die

Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zur

Tat bzw. dem flüchtigen Täter können an das Polizeihauptrevier

Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224, an die

Internetwache der Landespolizei sowie jeder anderen

Polizeidienststelle gerichtet werden.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



