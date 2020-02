POL-NB: Widerstandshandlungen sowie verfassungsfeindliche Äußerungen gegenüber Polizeibeamten in Waren (LK MSE)

Waren (ots) -



Am 21.02.20 gegen 23:30 Uhr wurde durch Anwohner bereits das zweite

Mal Lärm aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Papenberg

der Polizei gemeldet. Erneut begaben sich die Polizeibeamten des PHR

Waren an die Adresse des Ruhestörers. Dieser und drei weitere in der

Wohnung anwesende Personen waren zum Teil stark alkoholisiert und

traten sofort aggressiv gegenüber den Beamten auf. Mit dem

ausgesprochenen Platzverweis gegenüber den Gästen des

Wohnungsinhabers war man nicht einverstanden. Ein 30- und ein 26-

jähriger männlicher deutscher Besucher äußerten zudem mehrfach

lautstark verfassungsfeindliche Parolen gegenüber den eingestzten

Beamten. Bei der Durchsetzung des Platzverweises leistete der

30-Jährige aktiv Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt dadurch eine

Verletzung am Knie und musste im Anschluss an den Einsatz im

Müritzklinikum ärztlich behandelt werden.

Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen und haben infolge ihres

Verhaltens strafrechtliche Konsquenzen zu erwarten.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



