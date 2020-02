POL-ANK: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe im Zusammenhang mit Raubüberfall auf Tankstelle in Brünzow

Wolgast (ots) - Wie bereits in den beiden Pressemitteilungen vom 11.02.2020

berichtet, kam es am 10.02.2020 gegen 22:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine

Tankstelle in der Lubminer Straße in Brünzow (LK Vorpommer-Greifswald), bei dem

auch eine Mitarbeiterin verletzt wurde. Der Täter, welcher Bargeld sowie auch

Zigaretten erbeutete, ist noch immer unbekannt. Die Kriminalpolizei in Wolgast

hat die Ermittlungen bereits intensiv vorangetrieben und bittet die Bevölkerung

mit Fotos der Überwachungskamera erneut um Mithilfe.



Zur Personenbeschreibung:



- Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß.

- Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit der weißen

Aufschrift ´BROOKLYN 90´ und war mit einer schwarzen Sturmhaube

maskiert.

- Zudem war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie Handschuhe

bekleidet.

- Er trug dunkle Schuhe mit weißen Sohlen.

- Außerdem trug der Täter eine Tasche bei sich.

- Der Mann sprach deutsch ohne auffälligen Dialekt.



Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Wer hat die Person am Abend des

10.02.2020 gegen 22:00 Uhr im Bereich Brünzow oder umliegend wahrgenommen? Wer

kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen am Abend des 10.02.2020 gegen 22:00 Uhr

im Bereich Brünzow machen? Wer kann Angaben zur Tasche machen?



Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



