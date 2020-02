POL-HRO: Ergänzungsmeldung: Polizeibeamter durch Täter mit Schusswaffe verletzt/Toter gefunden

Boizenburg (ots) - In Ergänzung zur heutigen Pressemitteilung

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4526054) wird mitgeteilt, dass

bei dem Einsatz in der Wohnung ein Toter gefunden wurde. Über die Umstände

können derzeit keine Aussagen getroffen werden, die Ermittlungen laufen.



Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat den Pressevorbehalt erklärt und wird im

Laufe des Tages eine Folgemitteilung veröffentlichen.



