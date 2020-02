POL-NB: Erst Verkehrskontrolle, dann Wohnungsdurchsuchung

Greifswald (ots) - Auf Höhe des Dubnarings in Greifswald geriet bei zwei Beamten

während einer Streifenfahrt gestern Abend gegen 18:00 Uhr ein Auto in den Fokus,

dessen Fahrer auffällig fuhr. Die Polizisten stoppten den Wagen mit den drei

deutschen Insassen kurze Zeit später in der Newstonstraße. Ihnen stieß ein

auffälliger Geruch entgegen, zudem lag die Vermutung nahe, dass der Fahrer, ein

20-Jähriger, unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest war

positiv.



Bei der näheren Durchsuchung des Autos und der beiden Mitfahrer fanden die

Beamten, die mittlerweile Unterstützung angefordert hatten, Drogen (Marihuana)

in nicht geringer Menge sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Für die

Einsatzkräfte erhärtete sich der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit

Drogen sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Aufgrund der Erkenntnisse vor Ort wurde durch die Polizei die Durchsuchung der

Wohnungen des Fahrers sowie des 18-jährigen Mitfahrers beim zuständigen

Bereitschaftsrichter beantragt. Die Durchsuchungen erfolgten mit Unterstützung

von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Kriminaldauerdienstes Stralsund.



Bei der Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen wurden unter anderem mehrere

zehntausend Euro Bargeld sowie Dealer-Utensilien sichergestellt. Der 18-Jährige

wurde vorläufig festgenommen und soll heute am späten Nachmittag dem zuständigen

Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet dann, ob er dem Antrag auf

Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stralsund zustimmt.



