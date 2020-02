POL-SN: Täter nach Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug gestellt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend wurde ein tatverdächtiger Mann in der

Verkaufseinrichtung ´Kaufland´ durch die Polizei vorläufig festgenommen.



Zuvor erging ein konkreter Hinweis eines Zeugen an die Polizei. Bei dem

Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Syrer, der im unmittelbaren

Umfeld wohnhaft ist.



Sein Motiv ist unklar, der Mann habe nach eigenen Angaben unter

Alkoholeinwirkung gestanden, die Tat wurde eingeräumt. Ein zweiter beteiligter

Mann konnte ebenfalls namhaft gemacht werden. Er hatte die Fotos seines Freundes

gefertigt.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.



