POL-HST: B 196 auf der Insel Rügen nach Auffahrunfall eine Stunde lang gesperrt

Stralsund (ots) - Am 20.02.2020 gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der

Bundesstraße 196 zwischen Serams und Sellin ein Verkehrsunfall, bei dem drei

Personen leichte Verletzungen erlitten.



Zwischen Serams und Lancken-Granitz wollte ein in Fahrtrichtung Sellin fahrender

PKW nach links in einen Feldweg abbiegen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge

mussten entsprechend abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein PKW

Renault auf einen vorausfahrenden PKW Renault auf. Die 19-jährige Fahrerin des

auffahrenden PKW, der 44-jährige Fahrer des anderen PKW sowie eine weitere

53-jährige Insassin aus diesem Fahrzeug wurden dabei leicht verletzt. Alle drei

wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Bergen gebracht.



Bei der 19-Jährigen handelt es sich um eine Frau von der Insel Rügen, während

die anderen Beteiligten im Saarland wohnen.



Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

8.000 Euro geschätzt.



Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sellin nahmen an der Unfallstelle

ausgetretene Betriebsstoffe auf. Die Fahrbahn war während der

Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.



