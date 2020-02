POL-NB: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Bereits am Montag (17.02.20, gegen 17:30 Uhr) kam es im

Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren

Beteiligten deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit.



Der Polizei wurde über Notruf eine Schlägerei mitgeteilt, sodass mehrere

Funkstreifenwagen zum Einsatzort in die Traberallee kamen.



Vor Ort stellte sich die Situation sehr unübersichtlich dar, wir gehen momentan

jedoch davon aus, dass wir alle beteiligten Personen feststellen konnten. Bis

heute gibt es unterschiedliche Darstellungen des Sachverhaltes. Insgesamt wurden

vier wechselseitige Strafanzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge, stieg eine 22-jährige Deutsche aus einem Bus.

Ihr sei ein 42-jähriger Syrer mit Kinderwagen, in welchem ein 3-jähriges Kind

saß, und einem weiteren Kind (12 Jahre alt) entgegen gekommen. Die Frau gab an,

unvermittelt vom Vater der Kinder geschlagen worden zu sein. Andere Zeugen

berichteten, dass sie den 42-Jährigen bespuckt und ausländerfeindlich

angeschrien habe. Außerdem habe sie gegen den Kinderwagen gestoßen. Daraufhin

habe der 43-Jährige sie geschlagen.



Dieser Vorfall sei der Ausgangssachverhalt gewesen und sorgte für die sich

anschließende Eskalation, deren genauer Ablauf jedoch noch abschließend in den

Ermittlungen geklärt werden muss. Der 22-Jährigen seien zwei 25-jährige Deutsche

zu Hilfe gekommen und hätten den 42-Jährigen konfrontiert. Diesem wiederum sei

ein 16-jähriger Syrer zu Hilfe gekommen, welcher einen der beiden 25-jährigen

Deutschen geschlagen habe. Die Frau habe daraufhin den syrischen Jugendlichen

angegriffen und sei anschließend mit einer zerbrochenen Glasflasche auf den

42-Jährigen losgegangen, wovon sie jedoch abgehalten werden konnte.



Gegen die alkoholisierte 22-jährige Deutsche wurden zwei Anzeigen aufgenommen.

Sie wies keine sichtbaren körperlichen Verletzungen auf. Gegen die beiden 42-

und 16-jährigen Syrer wurde jeweils eine Anzeige aufgenommen. Beide waren leicht

verletzt.



