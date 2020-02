POL-LWL: Rentnerin bestohlen- Kriminalpolizei klärt Vorfall auf

Grabow/ Ludwigslust (ots) - Nachdem im November letzten Jahres eine Rentnerin in

Grabow von seinerzeit unbekannten Tätern auf offener Straße bestohlen worden

war, steht der Fall nun kurz vor der Aufklärung. Unbekannte hatten einer

76-jährigen Fußgängerin aus einem vorbeifahrenden Auto heraus einen Stoffbeutel

entrissen und waren dann geflüchtet. Das Opfer blieb unverletzt. Nachdem die

Polizei den Vorfall veröffentlicht hatte, meldete sich ein Zeuge, der der

Kriminalpolizei konkrete Anhaltspunkte zum Fahrzeug der Täter geben konnte. Im

Zuge weiterer Ermittlungen gerieten zwei Tatverdächtige in den Fokus der

Ludwigsluster Kriminalpolizei. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Mann

und um eine 24-jährige Frau aus der Region. Die Kriminalpolizei geht nach

gegenwärtigem Ermittlungsstand davon aus, dass der 20-Jährige das Auto gefahren

und seine 24-jährige Beifahrerin der Rentnerin den Beutel entrissen hat.

Offensichtlich hatten es beide auf Bargeld bzw. Wertgegenstände abgesehen. Im

gestohlenen Stoffbeutel der Frau befand sich allerdings Sportbekleidung. Die

Ermittlungen gegen die beiden deutschen Beschuldigten, die wegen Diebstahls

geführt werden, sind noch nicht abgeschlossen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4525385

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell