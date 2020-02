POL-LWL: Polizei zog Autofahrer mit 2,50 Promille aus dem Verkehr

Eldena (ots) - In Bresegard bei Eldena hat die Polizei am Mittwochabend einen

erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben des

45-jährigen Fahrers zufolge, hätte er lediglich ein Bier getrunken. Ein

Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 2,50 Promille. Der Autofahrer wurde

anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem hat die Polizei den

Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen ihn ist überdies Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



