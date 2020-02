POL-LWL: Auto riss Tankschlauch aus Zapfsäule

Ludwigslust (ots) - Nach einem Tankvorgang in Dreenkrögen hat ein PKW am

Mittwochnachmittag den Tankschlauch von einer Zapfsäule abgerissen. Der

betreffende Autofahrer hatte nach dem Betanken seines Autos zwar die Rechnung in

der Tankstelle bezahlt, jedoch vergessen, die Zapfpistole aus dem Tank seines

Wagens herauszuziehen. Als das Auto anfuhr, riss der Kraftstoffschlauch. Noch

auf dem Tankstellengelände bemerkte der Fahrer das Dilemma, hielt an und zog die

Zapfpistole aus dem Tank. Den abgerissenen Schlauch brachte er zwar zurück,

jedoch entfernte er sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die

Ermittlungen zum Fahrer dauern zwar noch an, jedoch dürfte es für die Polizei

nicht schwierig sein, den Fahrer ausfindig zu machen. Eine Kamera auf dem

Tankstellengelände hielt die Szenerie fest. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen

unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4525257

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell