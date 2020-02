POL-LWL: Traktorgespann verunglückt- betrunkener Fahrer verletzt

Dümmer (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktorgespann ist am Mittwoch

auf der Landesstraße 042 zwischen Dümmer und Dreilützow der Fahrer verletzt

worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet die Fahrzeugkombination gegen 13 Uhr

plötzlich außer Kontrolle und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Dabei löste

sich der mit Silage beladene Anhänger und kippte um. Die Ladung verteilte sich

dabei zu einem großen Teil auf der Straße. Der polnische Fahrer, bei dem ein

Atemalkoholwert von 2.63 Promille gemessen wurde, klagte über Schmerzen und

wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Derzeit befindet sich

die Feuerwehr noch am Einsatzort. Der umgekippte Anhänger soll samt der Silage

am Nachmittag geborgen werden. Die Landesstraße 042 ist an Unglücksstelle aus

diesem Grund derzeit voll gesperrt. Gegen den Fahrer ist Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet

worden.



(Anmerkung: da die Überprüfung der Personalien des Fahrers derzeit noch nicht

abgeschlossen ist, kann momentan noch keine Altersangabe gemacht werden).



