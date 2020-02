POL-HRO: Nächtliche Randalierer unterwegs

Rostock (ots) - Am 19.02.2020 meldete kurz nach Mitternacht ein 33-jähriger

Hinweisgeber telefonisch der Polizei, dass drei dunkel gekleidete Personen in

Reutershagen randalieren. Sie haben mit einem Schlagstock gegen die

Fensterscheiben einer sich dort befindlichen Bank geschlagen und einen Mülleimer

von einer Haltestelle abgetreten. Anschließend flüchteten sie. Im Rahmen der

Nahbereichsfahndung wurden durch die Polizei zwei Tatverdächtige gestellt. Bei

den Tatverdächtigen handelt es sich um 18-jährige Deutsche, die beide

alkoholisiert waren.



Ein weiterer 29-jähriger Zeuge wurde von den jungen Männern angepöbelt und eine

im Vorraum der Bank schlafende Person hat von dem Sachverhalt nichts bemerkt.

Die Fensterscheiben der Bank erhielten Abplatzungen. Während bei dem einen

Tatverdächtigen im Zuge der Durchsuchung ein Taschenmesser aufgefunden wurde,

gab der andere Tatverdächtige den zuvor weggeworfenen Teleskopschlagstock

heraus. Beides wurde sichergestellt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen bezüglich der Verstöße § 303 StGB und § 53 WaffG

aufgenommen.



