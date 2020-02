POL-NB: Rettungseinsatz auf der B 192 zwischen Klink und Waren

B 192 (ots) - Am 19.02.2020 gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 192, auf

Höhe des Heizhauses Klink, aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem

Einsatz von Polizei und Rettungskräften.



Ein 83-jähriger Mann aus Waren befuhr mit seinem Pkw die B 192 in Fahrtrichtung

Klink. Der 78-jährige Beifahrer bemerkte während der Fahrt gesundheitliche

Probleme bei dem Fahrer. Dem Beifahrer gelang es durch schnelles Eingreifen den

Pkw auf der Fahrbahn anzuhalten, sodass es zu keinem Unfall kam. Danach stieg

der Beifahrer umgehend aus dem Pkw aus und versuchte vergeblich mehrere

Fahrzeugführer anzuhalten. Er selbst konnte keine Hilfe verständigen, da er kein

Handy bei sich hatte. Erst nachdem ein Lkw-Fahrer stoppte, konnten die

Rettungskräfte über diesen alarmiert werden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte

und des Notarztes war der 83-jährige Fahrer nicht ansprechbar.

Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos und der Mann verstarb an der

Einsatzstelle. Während des Einsatzes musste die B 192 für ca. 1 Stunden

halbseitig gesperrt werden.



Die Beamten des Polizeihauptreviers in Waren haben aufgrund der Sachlage die

Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Unterlassenen Hilfeleistung

aufgenommen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter 03991- 1760 entgegen.



Die Unterlassene Hilfeleistung ist gem. § 323cStGB eine Straftat und kann mit

einer Geldstrafe oder aber mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr

geahndet werden. Jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass man selbst auch in

eine Notsituation geraten kann und auf Hilfe anderer angewiesen sein kann.



