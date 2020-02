POL-SN: Zwei Täter beschädigen Streifenwagen

Schwerin (ots) - Zwei bisher unbekannte Männer sprangen in der heutigen

Mittagszeit auf einem Streifenwagen der Polizei herum und machten von sich

Selfies.



Die Beamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt bei einer Sachverhaltsklärung im

Einkaufsmarkt »Kaufland« im Stadtteil Mueßer Holz.



Noch vor der Rückkehr flohen die Tatverdächtigen.



Zeugen beschrieben die Personen wie folgt:



1.Person - ca. 30 J, 170cm, schwarzer Hut mit abstehender Krempe, schwarzer

Vollbart, schwarze Hose, schwarze Schuhe



2.Person - 170-175cm, 30-35 J. graue Wollmütze, grünliche Tarnjacke, blaue

Jeans, schwarze Schuhe mit heller Sohle



Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder

per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



