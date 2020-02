POL-NB: Ermittlungserfolg - Tatverdächtige nach mehrfachem Warenbetrug ermittelt

Friedland (ots) - Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedland

haben in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen im Zusammenhang mit

diversen betrügerischen Warenbestellungen geführt.



Im Zuge dieser Ermittlungen konnte eine 32-jährige Deutsche aus dem Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte ermittelt werden.



Der Frau wird vorgeworfen in den vergangenen Monaten unter Angabe falscher Namen

und Anschriften zahlreiche Bestellungen im Internet bei Versandhäusern und

Einzelunternehmen getätigt zu haben. Die Waren ließ sie direkt nach Hause

liefern. Eine Bezahlung erfolgte nicht.



Durch das betrügerische Handeln erlangte die Beschuldigte beispielsweise eine

Polstergarnitur, einen Backofen, eine Wärmepumpe, elektronische Spielgeräte,

Süßigkeiten, Gartenutensilien, Pflanzen und Bekleidung. In Einzelfällen,

beispielsweise bei der Bestellung von Bodenbelägen, blieb es bei einem

Betrugsversuch, da die geforderte Anzahlung von der Beschuldigten nicht bezahlt

wurde. Die Ware wurde dementsprechend nicht ausgeliefert. Durch die Betrügereien

ist insgesamt eine Schadensumme in fünfstelliger Höhe entstanden.



Aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Amtsgerichtes Neubrandenburg wurde

das Haus der Beschuldigten vor wenigen Tagen durchsucht. Hierbei konnten die

Beamten einige Warensendungen, insbesondere die Polstergarnitur, Elektro- und

Dekoartikel, sicherstellen.



Ein Teil der sichergestellten Gegenstände wird von den geschädigten Unternehmen

einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet.



Die Beschuldigte ist bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgrund

gleichgelagerter Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten. Sie hat im

Rahmen der Beschuldigtenvernehmung die Taten eingeräumt.



Die Ermittlungen stehen vor dem Abschluss und werden in Kürze zur weiteren

Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg abgegeben.



