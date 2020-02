POL-SN: Unbelehrbar - stark alkoholisierter Radfahrer gerät zweimal in Polizeikontrolle

Schwerin (ots) - Zeugen hatten in den gestrigen Abendstunden beobachtet, wie ein

offensichtlich betrunkener Pedelec-Fahrer auf dem Obotritenring stürzte.



Der Mann stand auf und fuhr weiter. Die zwischenzeitlich informierten

Polizeibeamten stellten den Radfahrer im Bereich Lankow.



Nicht zu übersehen war eine blutende Kopfplatzwunde, die er sich offenbar beim

Sturz zugezogen hatte. Auf seinen eigenen Füßen stehen konnte er ohne Hilfe

eines Beamten auch nicht mehr.



Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, eine RTW-Besatzung wollte die Platzwunde

des 46-jährigen Schweriners versorgen, dies lehnte er ab. Sowohl

Rettungssanitäter als auch Polizisten wurden durch ihn wüst beschimpft.



Gegen seinen Willen und unter Protest verbrachten die Beamten den Mann aufs

Revier, dort wurde eine Blutprobe entnommen.



Bereits am frühen Abend geriet der 43-Jährige in der Lübecker Straße

alkoholisiert und Schlangenlinien fahrend in eine Verkehrskontrolle. Der

Atemalkoholwert von 1,76 Promille war deutlich zu hoch, eine Blutprobenentnahme

wurde durchgeführt.



Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er

verbrachte die Nacht in einer Zelle und wurde am heutigen Morgen entlassen.



Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4523699

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell